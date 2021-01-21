В среду состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко и Владимира Путина, но о том, обсуждали ли они конституционную реформу в Беларуси, не сообщается. Между тем в недавнем в телеинтервью Лукашенко заявил, что проект реформы может быть готов к концу 2021 года.





По этой причине все более расхожим мнением становится то, что Москву хоть и не устраивает имитация и затягивание сроков конституционной реформы в Беларуси, но она повлиять на Лукашенко или не может, или не хочет, опасаясь непредсказуемых для себя последствий.









Как эту версию оценивает директор Центра стратегических и внешнеполитических исследований Арсений Сивицкий?





– Мне кажется, что Кремль по-прежнему будет настаивать на проведении конституционной реформы и скорейшем уходе Лукашенко с политической сцены Беларуси.





Это связано с тем, что у Кремля очень ограниченные ресурсы, чтобы поддерживать Лукашенко, при том, что выделение этой поддержки не приводит к стабилизации политической обстановки.





Скорее всего, весной мы можем увидеть новую волну массовых протестов в Беларуси, которые с одной стороны обусловлены инерцией политического кризиса, возникшего после президентских выборов, а с другой – ухудшением социально-экономического положения.





Сохранение Лукашенко и его социально-экономической модели приводит к постоянным кризисам и нестабильности, что Москву, безусловно, не устраивает.





Кроме того, любые кризисы на постсоветском пространстве открывают возможности для внешних игроков, прежде всего для Евросоюза и США, по вмешательству и расширению влияния.





Пока Россия смогла добиться от западных стран неких гарантий невмешательства в белорусских кризис, но как долго эти гарантии будут действовать – неизвестно.





Поэтому у Кремля нет времени ждать еще 5 лет, до конца президентского срока Лукашенко. Кремль хотел бы именно сейчас воспользоваться открывшейся возможностью и уязвимостью главы Беларуси, чтобы навязать ему параметры конституционных изменений в соответствии со своими интересами.





А эти интересы связаны с сохранением Беларуси в сфере влияния России, оптимизации издержек (может быть, даже значительным отказом от экономической поддержки страны) и децентрализацией власти здесь через реформу, которая сделал бы белорусскую политическую систему более открытой для влияния со стороны России.





В Кремле полагают, что им не удалось принудить Лукашенко к выполнению сочинских договоренностей. Поэтому сейчас там находятся в поиске новых инструментов принуждения.





Я не исключаю, что Москва рассматривает в том числе достаточно жесткие подходы.





Если социально-экономическая ситуация в Беларуси весной обострится, то Россия будет действовать достаточно жестко, чтобы окончательно вывести Лукашенко с политической сцены.





В противном случае существует угроза, что на этом политическом поле попытаются сыграть другие внешние игроки – США во главе с администрацией нового президента Байдена и Евросоюз.





Поэтому думаю, что к весне Москва определится с новыми подходами, и они, скорее всего, станут гораздо более жесткими, раз методы политико-дипломатического воздействия не сработали.