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А вы знали? У Путина вроде бы есть еще и третья дочь и она подписалась на Навального

Пользовательница инстаграма Луиза Розова В., которую называют дочерью Владимира Путина, подписалась на аккаунт Алексея Навального. На это обратили внимание в соцсетях.
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Светлана Кривоногих
"Когда я писал про третью дочку Путина, я думал, она удалит Instagram. А она в итоге подписалась на Навального", - написал у себя в твиттере один из авторов расследования «Проекта» Андрей Захаров, передает tjournal.ru

В ночь на 20 января Луиза Розова опубликовала сторис, где она танцует. Подпись гласит: «Когда тебе уделили всего лишь минуту в видео или когда погасил ипотеку хейтера».

«Дождь» и «Открытые медиа» предположили, что речь идёт о расследовании Навального о «дворце» Путина в Геленджике, которое вышло 19 января (всего за двое суток более 40 млн просмотров!)

В финальной части фильма глава Фонда борьбы с коррупцией со ссылкой на издание «Проект» упоминает предполагаемую дочь президента и показывает несколько кадров с ней — в общей сложности это занимает около десяти секунд.

В ноябре 2020 года «Проект» выпустил расследование о Светлане Кривоногих, назвав её близкой подругой Путина. Журналисты выяснили, что она стала акционером банка «Россия» и владелицей горнолыжного курорта «Игора», а в общей сложности получила имущество и активы на 7,7 миллиарда рублей.

В расследовании говорилось, что в 2003 году у Кривоногих родилась дочь Елизавета. В документах отец не указан, но её отчество известно — Владимировна. 

Университет Брэдфорда по просьбе «Проекта» подтвердил сходство Путина и Елизаветы Кривоногих на 70,44%: сходство выше 75% означает, что на снимках один и тот же человек.

«Проект» не стал публиковать фотографии и ссылки на аккаунты несовершеннолетней девушки по этическим соображениям. После запроса журналистов Светлане Кривоногих её дочь удалила из соцсетей большинство снимков, на которых можно рассмотреть её лицо. Однако в соцсетях вскоре нашли её инстаграм-аккаунт.

Владимир Путин официально не подтверждал, что у него есть третья дочь.
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