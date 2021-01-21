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Дело Виктора Бабарико передано в Верховный суд

Дело в отношении Виктора Бабарико и других топ-менеджеров Белгазпромбанка передано в суд, сообщает Генеральная прокуратура.




"Изучение в Генеральной прокуратуре материалов уголовного дела показало, что исследование его обстоятельств произведено всесторонне, полно и объективно. Обвинение предъявлено с учетом собранных доказательств. Оснований для отмены либо изменения обвиняемым мер пресечения не имеется", - говорится в сообщении.

Экс-глава "Белгазпромбанка" резко стал уголовником после того, как решил баллотироваться на пост президента. Однако даже после волны очернения на данный момент он остается самым популярным среди оппонентов Александра Лукашенко. 
"Белорусский партизан"
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