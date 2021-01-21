Дело Виктора Бабарико передано в Верховный суд













"Изучение в Генеральной прокуратуре материалов уголовного дела показало, что исследование его обстоятельств произведено всесторонне, полно и объективно. Обвинение предъявлено с учетом собранных доказательств. Оснований для отмены либо изменения обвиняемым мер пресечения не имеется", - говорится в сообщении.





Экс-глава "Белгазпромбанка" резко стал уголовником после того, как решил баллотироваться на пост президента. Однако даже после волны очернения на данный момент он остается самым популярным среди оппонентов Александра Лукашенко.







