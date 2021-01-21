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Дурной пример заразителен: в России хотят заблокировать сайты с призывами к протестам в поддержку Навального

Генпрокуратура России потребовала ограничить доступ к сайтам с призывами участвовать «в незаконных акциях 23 января», сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Внесены требования в [Роскомнадзор] об ограничении доступа к "противоправной" информации. Лицам, призывающим к незаконным действиям, объявлены предостережения о недопустимости нарушения закона.

Генропкуратура добавила, что правоохранительные органы «ориентированы на принятие предупредительных мер», а при наличии оснований — на привлечение виновных к административной ответственности.
Источник: meduza.io
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