Дурной пример заразителен: в России хотят заблокировать сайты с призывами к протестам в поддержку Навального
Генпрокуратура России потребовала ограничить доступ к сайтам с призывами участвовать «в незаконных акциях 23 января», сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Внесены требования в [Роскомнадзор] об ограничении доступа к "противоправной" информации. Лицам, призывающим к незаконным действиям, объявлены предостережения о недопустимости нарушения закона.
Генропкуратура добавила, что правоохранительные органы «ориентированы на принятие предупредительных мер», а при наличии оснований — на привлечение виновных к административной ответственности.
Источник: meduza.io
11:36 21/01/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение