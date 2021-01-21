Как сообщил телеграмм-канал Национального антикризисного управления, 20 декабря 2020 года был опубликован первый список открытых материалов по преступлениям представителей властей.





«Как и было заявлено нами ранее, материалы будут публиковаться на сайте каждый месяц. И сегодня, 20 января, мы публикуем новый список дел, ознакомиться с которыми вы можете уже сейчас. Напоминаем, что доступ к сайту ekrp.org в Беларуси работает через VPN», - говорится в сообщении.





НАУ отмечает, что новые материалы будут также переданы независимым проектам, лоббирующим расширение санкционных списков, и поступят в Суд универсальной юрисдикции Литвы. После смены власти в стране, вся эта информация будет использована СК и прокуратурой Беларуси.





Как отмечается, среди 676 принятых и отфильтрованных заявлений, преступлений против прав граждан 182, пыток и насилия – 232, убийств – 9, должностных преступлений – 223, иных - 30.





Работа над новыми и ранее поступившими заявлениями продолжается. На данный момент их тысячи.





Следующая публикация материалов проверки ожидатся 20 февраля.