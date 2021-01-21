



Навальный или переоценил свои силы и играет ва-банк, или мы чего-то не знаем.





Надеюсь, Навальный не такой наивный, чтобы верить в то, что Запад пойдет чуть дальше высказываний об обеспокоенности. И надеюсь, что его состояние здоровья не такое плохое, чтобы умереть в ближайшее время в российской тюрьме и тем самым отдать себя на алтарь борьбы либералов против Путина.





Что касается испуганного Путина, который меняет аэропорт посадки самолета с Навальным и проводит суд в полицейском участке, то он, действительно, все больше капсулируется. Но только крупные идеалисты могут всерьез говорить о скором уходе Путина от власти и ускорении транзита власти. Сейчас Путин готовит плацдарм для ухода, и подготовка может занять годы. Смертельно больные люди делают блицкриги, а не планомерно передают власть. Пока все выглядит так, что Путин играет с окружающими. Как тут не вспомнить Мао, который трижды официально называл преемников, а затем сажал их.





Конечно, мы не знаем ничего о состоянии здоровья Путина, но списывать его рановато. И обратите внимание, что пока нет ни одного слова о преемнике. Может, конечно, иностранные спецслужбы знают что-то сверхсекретное и это позволяет Навальному рисковать годами своей жизни, но это мы поймем лишь впоследствии. И все же, позволю себе предположить, что отсчет идет далеко не на недели, а возможно, на пару лет.





И еще хочется сказать немного о тех, кто в нашем Facebook говорит: "Сколько можно обращать внимание на российскую повестку дня". Все очень правильно, не надо обращать внимания на каждый чих (вот, например, на четырехчасовую конференцию Лаврова). Но не обратить внимание на событие, которое занимает первые полосы всех мировых СМИ – это очень по-украински. Там же ни слова нет об Украине.



