На пленке звучит голос предположительно заместителя министра внутренних дел Николая Карпенкова, который инструктирует сотрудников. Он говорит, в частности, о гибели Александра Тарайковского: "понятно, от чего умер этот пьяница и дебил, как его… [в зале говорят — “Тарайковский”]…". Голос также говорит, что пришло другое время, и даёт подчиненным установку стрелять "в упор: по ногам, в живот, по яйцам". Кроме того, озвучиваются планы создать в Беларуси лагеря для протестующих — "не для военнопленных, не для интернированных даже, а лагерь для особо острокопытных… Для отселения".





В связи с заявлениями, прозвучавшими на записи, правозащитники требуют от СК и Генпрокуратуры, прежде всего, возбудить уголовное дело по факту смерти Александра Тарайковского и провести полное, объективное и оперативное расследование. Причем общественность должна быть информирована о любых процессуальных решениях по делу.





Правозащитники также требуют "дать правовую оценку высказываниям лица, идентифицированного как заместитель министра внутренних дел Николай Карпенков, которые, на наш взгляд, следует квалифицировать как приготовление к совершению преступлений против безопасности человечества", говорится в заявлении БХК.





Кроме того, по мнению правозащитников, прокуратура и СК должны в рамках компетенции принять все возможные меры по недопущению реализации планов, которые ведут к грубейшим нарушениям прав человека.





В МВД аудиозапись BYPOL комментировать отказались. Официальный представитель ведомства Ольга Чемоданова сказала, что "мы не комментировали и не будем комментировать фейки".