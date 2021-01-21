Смогут ли эмиссары ОБСЕ безопасно привезти Тихановскую в Минск?

«Вместе с международным сообществом я бы хотела найти возможности безопасно вернуться в Беларусь. Поскольку против меня возбудили два уголовных дела с межгосударственный розыском, это должны быть специальные гарантии моего возвращения. Ситуация с Навальным показала, что в этом нужна помощь международного сообщества и, прежде всего, ОБСЕ», – заявила 19 января Тихановская.





Каким образом ОБСЕ сможет стать гарантом безопасности, Светлана не описала. Однако эту схему не раз подробно излагал автор идеи философ Владимир Мацкевич.





Согласно его плану, вся международная дипломатия лидеров оппозиции должна быть направлена на убеждение международных структур, членом которых является Беларусь (ООН, ОБСЕ), в необходимости сопровождать Светлану Тихановскую при прохождении ею границы и в дальнейшем при пребывании в Беларуси.





«Если бы Светлана Тихановская въезжала в Беларусь в сопровождении представителей ОБСЕ, ООН и Евросоюза. Если бы они гарантировали [безопасность] своим присутствием также, как ранее по своей инициативе послы защищали Светлану Алексеевич. И если бы к этому присоединился белорусский народ в виде тех, кто настойчиво не сдается и протестует – чтобы протестовать с определенной целью, целью возвращения Светланы Тихановской. Выехать на границу, и от границы, с эскортом, с сотней машин, сопровождать до Минска. И тут выходить не на дворовые акции, а каждый день держать охрану возле той резиденции, где она бы осталась», -- говорил Мацкевич в интервью «Еврорадио» еще месяц назад.





Он подчеркивал, что 5-10 человек должны постоянно находиться вместе с Тихановской при прохождении границы и не позволять оставить ее одну. «И пусть белорусский режим попробует учинить насилие в отношении полномочных послов ООН и ОБСЕ».





Игоря Лещени. Насколько реалистичен это план, «Ежедневник» узнал у дипломата, бывшего посла Беларуси в Словакии





– Смогут ли эмиссары физически оградить Тихановскую от рук белорусских силовиков?





– Процедура прохождения пограничного контроля полностью исключает, чтобы человек шел, окруженный кем-то. Европейские дипломаты пойдут по диппаспортам одним коридором, а Тихановская как гражданка Беларуси – другим. Каждый человек, который проходил границу по диппаспорту, как я, знает, что это две разные процедуры.





На чисто техническом уровне никакой гарантии безопасности предоставить невозможно. Это может быть лишь политическая договоренность. Но и политической договоренности достичь не лучится.





– Членство Беларуси в ООН и ОБСЕ не поможет этим структурам договориться с Лукашенко?





– Ни Евросоюз, ни НАТО, ни даже ОБСЕ не смогут убедить действующую белорусскую власть дать гарантии безопасного возвращения Светланы Тихановской. У них просто нет достаточных рычагов влияния.





Применительно к Европе ОБСЕ является универсальной организацией: в ее состав входят все европейские государства, что очень впечатляет демократических политиков Евросоюза. Но совершенно не впечатляет официальный Минск.





Те, кого в Минске принято называть «коллективным Западом» (государства–участники Евросоюза и кандидаты на вступление, Великобритания, США, Канада) составляют в ОБСЕ большинство. В этой связи ОБСЕ рассматривается официальным Минском как прозападная структура.





– Сможет ли ОБСЕ хотя бы организовать диалог между властью и оппозицией?





– Нет, по той же причине: для Минска ОБСЕ – прозападная структура. Не говоря уже о том, что сейчас действующая власть чувствует себя победителем. А диалог с Координационным советом ей был не нужен даже при 200-тысячных демонстрациях в Минске.









– Получается, что ОБСЕ для Беларуси – не указ? Но, например, в отношении нашей страны уже применялся «Московский механизм» ОБСЕ.





– Действительно, Беларусь стала единственным государством, в отношении которого эта процедура применена дважды. Дважды формировались группы экспертов, которые составляли обстоятельный доклад о ситуации с правами человека в нашей стране. И второй раз – как раз чтобы изучить: как соотносится то, что происходит у нас, начиная с 9 августа, с обязательствами в области прав человека, которые взяла на себя Беларусь как участник ОБСЕ.





Но сам мандат «Московского механизма» основан на сотрудничество властей с его руководителем и экспертами. Подразумевается, что белорусские власти сами пригласят экспертов ОБСЕ для разъяснения ситуации. Конечно, этого не произошло ни в первом, ни во втором случае.





– Как вы относитесь к самой идее возвращения Светланы Тихановской в Беларусь?





– Убеждение в том, что сам факт весеннего возвращения и, соответственно, ареста Тихановской сможет не просто возродить и активизировать протест, но и обязательно приведет его к победе - это иллюзия.





Это новая разновидность наблюдавшихся где-то с конца августа попыток механическим наращиванием революционной риторики добиться целей протеста. Хотя истинная цель, видимо, заключалась просто в стремлении сохранить протест.





Успех может обеспечить только постоянная кропотливая работа с наблюдателями, колеблющимися и оппонентами. А для этого нужно, чтоб протестная повестка была дополнена повесткой развития с четкой, понятной и, по возможности, привлекательной перспективой: куда альтернативные лидеры поведут страну. Тем более что действующая власть уже лет 10 никаких перспектив развития не предлагает. А с прошлого года откровенно говорит, что задача – сохранить бы что есть. Но страна и ее экономика не могут застыть. Они либо развиваются, либо деградируют.