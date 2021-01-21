Что новая администрация США думает о Беларуси?





Джо Байден несколько раз говорил о событиях в Беларуси. Виктория Нуланд, которая должна отвечать за политические вопросы в качестве заместителя госсекретаря США – также, напоминает «Радыё Свабода»





«Незаконный самодержец»





25 сентября прошлого года Джо Байден выступил с заявлением о тайной инаугурации Лукашенко и раскритиковал тогдашнего президента Дональда Трампа за отсутствие его позиции по ситуации в Беларуси. «Президент, который прячется в страхе перед своими гражданами, отказывается подчиняться воле народа, - это признак слабого, незаконного самодержца, а не сильного лидера. Народ Беларуси заслуживает лучшего», - сказал Байден.





«Усилить санкции»





В октябре он сказал: «Более двух месяцев народ Беларуси мирно протестует, требуя положить конец жестокой диктатуре Александра Лукашенко. Режим Лукашенко ответил пулями, светошумовыми гранатами, массовыми задержаниями и пытками.





Ни один лидер, который мучает свой народ, не может претендовать на легитимность», - сказал Байден. «Вот почему международное сообщество должно значительно ужесточить санкции против приспешников Лукашенко и заморозить оффшорные счета, на которых они хранят украденное богатство».





«Отважные граждане Беларуси демонстрируют, что их голоса не будут заглушены террором или пытками», - написал Байден в Twitter 9 августа. - США должны поддержать призыв Светланы Тихоновской к честным выборам. России нужно сказать, чтобы она не вмешивалась - дело не в геополитике, а в праве выбирать своих лидеров».





«Экономическая поддержка демократической Беларуси»





Байден говорит, что он намерен работать с европейскими партнерами и союзниками над разработкой плана экономической поддержки «поистине суверенной демократической Беларуси».





«До тех пор я продолжу присоединяться к призывам Светланы Тихановской и народа Беларуси мирно передать власть, освободить всех политических заключенных, провести свободные и справедливые выборы, чтобы белорусский народ мог наконец реализовать свои демократические права, ради которых они многим пожертвовали», - сказал он.





«Позитивные предложения»





За политические вопросы в администрации Байдена будет отвечать Виктория Нуланд, которую он выдвинул на пост заместителя госсекретаря.





В сентябре на онлайн-форуме вашингтонского Центра анализа европейской политики (CEPA) она выразила мнение, что Запад, помимо «наказательных мер» против белорусского режима, должен выдвигать позитивные предложения.





Тогда она отметила, что применение санкций является недостаточной мерой, так как не окажет существенного влияния на тех, кто подвергся персональным санкциям.





В то же время, добавила она, Соединенные Штаты часто прибегают только к «наказывающим мерам», тогда как для достижения успеха необходимы более целостные меры поддержки.





«Мы не видим, чтобы либеральный мир во главе с США и Европейским союзом разработал комплексный пакет мер по поддержке Беларуси, направленных на повторное проведение прозрачных выборов с участием международных наблюдателей или наблюдателей ОБСЕ», - заявила Нуланд. - Мы могли бы легко разработать пакет экономической поддержки, который был бы готов на поствыборный период в Беларуси. Возможно, это не сработает, но мы не даем им [народу Беларуси] такой перспективы».