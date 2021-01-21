



Согласно данным Global Firepower Index, который также именуется Military Strength Ranking, в Беларуси насчитывается 207 единиц авиации (самолетов, в т.ч. транспортных и учебных, а также боевых и небоевых вертолетов), 601 танк, 1550 единиц бронетехники, 282 единицы самоходной артиллерии, 228 единиц буксируемой артиллерии, 238 единиц систем залпового огня.





В результате в Global Firepower Index 2021 Беларусь заняла 50 место. В 2020 году это место было 53-е. Однако назвать перемещение в индексе серьезным улучшением сложно, особенно учитывая, что в 2019 году у Беларуси была 39-я позиция. В 2018 Беларусь занимала 41-е место, а в 2017 году – 49-е. То есть можно говорить об определенной цикличности процессов в военной сфере Беларуси.





Кроме того, мощность армий мира в рейтинге определяется по сводному Power Index. У Беларуси в 2017 году он составлял 0,8109. В 2018 году – 0,7315. В рекордном 2019 году – 0,6418.





В 2021 году этот индекс у Беларуси - 0,8419.





Идеальным считается результат в ноль баллов. Это когда достигается идеальный баланс вооружений, экономики, населения, и массы других факторов, что в принципе, как уверяют составители, не реально. Однако в прошлые годы позитивная динамика индекса для Беларуси наблюдалась.





Если брать европейский субиндекс военной мощи, то Беларусь в нем занимает 14-е место из 34 стран. Среди стран Восточной Европы Беларусь находится на 6-й позиции из 11 государств. Среди стран сбывшего СССР у Беларуси 3-е место, после России (2-е место) и Украины (25-е место).





Лидерами мирового рейтинга Global Firepower Index 2021 предсказуемо стали США, Россия и Китай. Любопытно, что военный бюджет США составил более 740 млрд долларов, что в 16 раз превышает аналогичный бюджет России (42 млрд долларов). Оборонный бюджет Китая составил 178 млрд долларов.