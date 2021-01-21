Международная организация «Репортеры без границ» призывает правительство ФРГ оперативно и без лишней бюрократии поддержать работников средств массовой информации в Беларуси, которые из-за режима Лукашенко подверглись преследованиям, говорится на сайте организации.





«Средства для помощи Беларуси, которые пообещало Министерство иностранных дел, теперь должны быть использованы быстро», - отметил управляющий директор RSF Кристиан Мир.





Он также сообщил, что правительство Германии должно поддержать тех журналистов, которых режим Лукашенко хочет заставить замолчать, и продвигать независимые СМИ, которые сообщают о ситуации в Беларуси - независимо от того, из каких стран они работают.





По словам директора RSF, прежде всего, эта помощь должна использоваться небюрократически и выходить за рамки существующих программ.