Президент США Джо Байден подписал первые документы, вернув страну во Всемирную организацию здравоохранения, и заморозив строительство стены на границе с Мексикой.





Об этом сообщает ВВС





Байден также подписал документ о возвращении США в Парижское соглашение по климату 2015 года, которое требует сократить вредные выбросы в окружающую среду. После того, как документ поступит в ООН, он вступит в силу спустя 30 дней.





Президент США также отменил запрет на въезд в США для граждан ряда мусульманских и африканских стран.





Своим решением Байден также заморозил строительство стены на границе с Мексикой.





Джо Байден и Камала Харрис 20 января приняли присягу и официально вступили в должность президента и вице-президента США. Предшественник Байдена Трамп отказался посещать его инаугурацию и покинул Вашингтон утром.





Во время инаугурационной речи президент пообещал «быть президентом для всех американцев», назвал своей задачей объединение США и почтил минутой молчания жертв коронавируса.