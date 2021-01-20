О чем говорил Байден в своей инаугурационной речи

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Новый президент США Джозеф Байден в инаугурационной речи пообещал быть лидером для всех американцев, в том числе голосовавших против него, восстановить единство нации и активизировать внешнюю политику страны.





Перед выступлением он принес присягу в качестве 46-го президента США, поклявшись "охранять, защищать и поддерживать Конституцию Соединенных Штатов".





ТАСС собрал ключевые моменты его 21-минутной речи.

О единстве

Слово "единство" чаще других произносилось в речи Байдена. По его мнению, если единство американской нации не будет восстановлено, вся страна погрузится в хаос.





Политик отметил, что "всей душой стремится к сплочению Америки, единению народа", и попросил американцев присоединиться к нему в этом, чтобы вместе "бороться с гневом, ненавистью, экстремизмом, беззаконием, насилием, болезнями и безработицей".





Новый президент призвал жителей США дать ему шанс и пообещал, что "будет сражаться" за тех, кто не поддержал его на выборах, "так же отчаянно", как и за тех, кто поддержал.

О победе

День своего вступления в должность Байден назвал "днем истории и надежды, обновления и решимости". По его словам, "демократия одержала верх".





Политик оговорился, что речь не о победе того или иного кандидата на выборах, а о том, что "воля народа была услышана". Отсылая к недавним событиям в Капитолии, он подчеркнул, что "демократия хрупка".

О кризисе и отношениях с миром

Байден не раз называл ситуацию в США кризисом. Он напомнил, что веками "Америка проходила испытания" и каждый раз справлялась.





Политик пообещал восстановить отношения с союзниками и активно взаимодействовать с миром "не для того чтобы отвечать на прежние вызовы, а чтобы реагировать на вызовы сегодняшнего дня и будущего".





Новый президент заявил, что США будут вести за собой "не просто примером своей силы, но и силой своего примера", будут "сильным и надежным партнером в деле мира, прогресса и безопасности".

О пандемии

В качестве своего первого действия на посту президента Байден объявил минуту молчания в память более чем о 400 тыс. жертв пандемии коронавируса в США.





Президент призвал присоединиться к нему "для молчаливой молитвы" "о матерях и отцах, мужьях и женах, сыновьях и дочерях, соседях и сослуживцах".



