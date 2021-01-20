Садыр Жапаров признан избранным президентом Кыргызстана

Жапаров одержал победу в первом туре.





ЦИК Кыргызстана официально признала победителем досрочных выборов президента Садыра Жапарова, который набрал почти 80% голосов избирателей, пишет ТАСС.





«Утверждены результаты досрочных выборов президента Кыргызской Республики 10 января 2021 года», — заявила в ходе заседания в среду, 20 января, глава Центризбиркома Нуржан Шайлдабекова.





В ближайшее время новый глава государства получит соответствующее удостоверение, нагрудный знак и штандарт, пишет telegraf.by





На пост главы государства претендовали 17 кандидатов. В выборах приняли участие свыше 1,3 миллионов избирателей из 3,5 миллионов зарегистрированных.



