Лукашенко и Путин пообщались по телефону
Безусловно, речь шла о «перспективах активизации разнопланового сотрудничества в рамках Союзного государства, взаимодействие в ЕАЭС и других интеграционных структурах», пишет БелТА.
Даже затронули ряд кадровых вопросов. Каких именно - не сообщается.
Были затронуты актуальные темы международной повестки дня и общая ситуация, складывающаяся в мире.
Особое внимание уделено тематике борьбы с распространением COVID-19.
19:39 20/01/2021
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