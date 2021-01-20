С этого момента публичная активность В.Хренина - в поле моего зрения.





Размещенная 18 января на сайте нынешнего хозяина Дворца Независимости информация о докладе Министра обороны абсолютно приглажена. И ничто не привлекло внимание комментаторов, кроме фразы «страны Запада продолжают искать решение по «белорусскому выступу».





А вот официальные телеканалы чуть подробнее прокомментировали видение белорусской стороной замысла учений «Запад-2021».





Оказывается, военные «отработают применение совместных штурмовых групп В ГОРОДСКИХ УСЛОВИЯХ» на основе сценария «по эскалации военно-ПОЛИТИЧЕСКОЙ обстановки в условной стране» (https://ont.by/.../prezident-obsudil-s-ministrom-oborony...).





А «главная задача для людей в погонах – выполнение задач по обороне страны и НАВЕДЕНИЮ ПОРЯДКА» (https://www.tvr.by/.../prezident_obsudil_s_ministrom.../ ). И в данном случае «люди в погонах» - это военнослужащие.





Такие формулировки могут означать целенаправленное проведение идеологической работы и усовершенствование нормативной базы по переориентации вооруженных сил для выполнения полицейских функций.





Примечательно, что в рамках проведенных в негосударственных СМИ в период до 9 августа 2020 г. обсуждений военные эксперты и мысли не допускали, что против протестующих могут бросить армию (https://belaruspartisan.by/politic/506434/).





Но уже 12 августа, по крайней мере, в Бресте подтвердили, что привлекали 38-ю отдельную гвардейскую десантно-штурмовую бригаду, уточнив, что «военные участвовали только в операциях по оцеплению». (https://sputnik.by/.../Vlasti-Bresta-podtverdili...).





Ну, что же. Если Беларусь становится полицейским государством, то и армия должна стать подразделением ОМОН.



