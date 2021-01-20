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Российский политик: Фильм Аскер-заде о Лукашенко на самом деле показал весь ужас этого человека

Российский политик Лев Шлосберг считает, что фильм Наили Аскер-заде о Лукашенко и его сыне Коле "разоблачил" этого человека, хотя должен был привести к другому эффекту.

Российский политик: Фильм Аскер-заде о Лукашенко на самом деле показал весь ужас этого человека
Российский политик Лев Шлосберг считает, что снятый в России и показанный на “Россия-1” фильм журналистки Наили Аскер-заде о Лукашенко и его сыне Коле "разоблачил" этого человека, показал весь его ужас, хотя должен был привести к другому эффекту.

В комментарии youtube-каналу "И грянул Грэм" Шлосберг заявил, что, по его мнению, в Лукашенко не осталось ничего человеческого, он готов пойти на все, чтобы удержаться у власти.  


Также Шлосберг прокомментировал ситуацию в США, импичмент Трампа, блокировки аккаунтов его сторонников.
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