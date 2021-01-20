Тихановская призывает ЕС помочь с вакцинацией белорусов от COVID-19





В Беларуси якобы началась вакцинация от коронавируса.





Первые на очереди – медики. Белорусские больницы в субботу, 16 января, начали получать партии российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Также сообщается о том, что прививать собираются т студентов.





Однако известно, что для этих целей получена партия всего из 170 тысяч доз вакцин, то есть на 85 тысяч человек, что просто мизер на фоне других европейских государств, где вакцинация уже идет полным ходом.





Беларусам же правящий режим даже российскую вакцину предлагает подождать до апреля, когда ее начнут производить в нашей стране. Но немногие рискнуть прививаться такой вакциной.





И сколько за это время еще умрет людей, можно лишь догадываться и предполагать.





В связи с критической ситуацией, сложившейся в нашей стране, Светлана Тихановская написала письмо в Еврокомиссию, в котором рассказала о ситуации с COVID-19 в Беларуси.





В письме сказано, что Лукашенко игнорировал рекомендации ВОЗ, были свидетельства, что количество смертей от коронавируса превышает официальную статистику в 10 раз.





А в отчете ООН замечен аномальный пик смертности с апреля по июнь 2020-го. При этом сейчас есть практика заражать коронавирусом задержанных протестующих в тюрьмах.





Минздрав так и не опубликовал план по вакцинации.





В итоге Тихановская обратилась к ЕС с просьбой помочь с кампанией по общенациональной вакцинации всех взрослых людей в Беларуси. По мнению Тихановской такая вакцинация может быть реализована через третью сторону – Программу развития ООН.





Тихановская призвала ЕС не предоставлять средства режиму Лукашенко напрямую. Важно, чтобы такая программа, если она будет реализована, находилась под международным контролем.





Команда Светланы Тихановской готова помочь на всех этапах инициативы.







