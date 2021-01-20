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Официальный Минск на инаугурации Байдена представит... вокалист рок-группы

Стало известно, кто представит Беларусь на инаугурации американского президента Джо Байдена, которая пройдет 20 января.

Это Дмитрий Басик, временный поверенный в делах Беларуси в Соединенных Штатах, сообщает пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства.

Как передает Еврорадио, Дмитрий Басик также является вокалистом белорусской трэш-фолк-метал-группы Vicious Crusade.

Беларусь и США еще в прошлом году собирались обменяться послами. Однако сначала весь позитив перечеркнули события лета-осени 2020-го, а после умер 49-летний Олег Кравченко, которого летом назначили послом в Соединенных Штатах.

Напомним, после президентских выборов августа 2020-го, массовых задержаний и избиений протестующих, арест американского гражданина Виталия Шклярова президент США Дональд Трамп в конце минувшего года подписал Акт о демократии для Беларуси. 

Он включает в себя призыв к новым выборам в нашей стране, признание Координационного совета законным институтом для участия в диалоге о мирной передаче власти. 

В МИД Беларуси Акт о демократии назвали недружелюбным шагом и "откровенным вмешательством" в дела нашей страны.
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