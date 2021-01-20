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С 1989 года каждый президент США оставлял записку преемнику. Трамп может нарушить традицию

В течение 30 лет все уходящие президенты США оставляли для преемников записки с пожеланием успеха на столе в Овальном кабинете Белого дома. Дональд Трамп может стать исключением.


В 1989 году президент США Рональд Рейган, покидая Белый дом, написал новому президенту страны Джорджу Бушу – старшему записку, в которой пожелал преемнику всего наилучшего. Эта традиция продержалась 30 лет, сообщает "Голос Америки".

"Джордж, я дорожу нашими совместными воспоминаниями и желаю вам всего наилучшего. Я буду молиться за вас", – написал Рейган.

С тех пор каждый из уходящих президентов оставлял новому главе государства записку с пожеланиями успехов. Записки оставляли на столе в Овальном кабинете Белого дома, чтобы президент, вступая в должность, сразу нашел добрые пожелания, отмечено в сообщении.

Эту традицию поддержали Джордж Буш – старший, Билл Клинтон, Джордж Буш – младший, Барак Обама.

Обама, покидая пост, оставил записку с теплыми словами Трампу, хотя во время предвыборной кампании поддерживал его соперницу Хиллари Клинтон.

"Поздравляю с впечатляющей победой. Миллионы людей возложили на вас надежды, и все мы, вне зависимости от партийной принадлежности, должны надеяться, что во время вашего пребывания на должности в стране будут процветание и безопасность", – написал Обама.

По информации "Голоса Америки", неизвестно, поддержит ли Трамп обычай, ранее он заявил, что планирует отступить от традиций, связанных с мирной передачей власти.
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