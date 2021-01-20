Навальный передал обращение из СИЗО

Глава российского Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный передал обращение из следственного изолятора «Матросская тишина», в который его поместили накануне. Слова Навального были опубликованы во вторник вечером на странице политика в инстаграме.





В обращении оппозиционер рассказал об условиях своего содержания – «небольшая комната, окно, железная кровать», подчеркнув в очередной раз, что не жалеет о том, что вернулся в Россию.





«Иначе я поступить не мог, и в этом нет ни пафоса, ни жертвенности, ни фатализма – полностью рациональный выбор», – отметил Навальный, добавив, что отказывается мириться с беззаконием в России и «молчать, слушая бессовестную ложь Путина и его друзей, погрязших в коррупции».





В конце Навальный заявил, что единственные, кого боится власть, - это те, кто «борется как может». Политик призвал присоединяться к таким людям.





Несколькими часами ранее секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников сообщил, что посетил Навального в СИЗО. Со слов Мельникова, оппозиционер содержится один в трехместной камере, поскольку после прибытия из-за границы должен пройти двухнедельный карантин. В камере, как утверждает секретарь ОНК, есть холодильник, электрический чайник, телевизор и горячая вода.





«Алексей Анатольевич сказал комиссии, что он рад снова оказаться на Родине и поблагодарил за поддержку. Навальный сказал, что со стороны сотрудников учреждения морального и физического давления на него не оказывается», – написал Мельников в своём телеграм-канале.





Алексея Навального отправили под арест в следственный изолятор «Матросская тишина» в понедельник – спустя сутки после его возвращения в Россию из Германии, где политик проходил курс реабилитации после отравления боевым ядом «Новичок».





В СИЗО Навальный должен пробыть до суда о замене ему условного срока на реальный по приговору, который был вынесен в 2014 году по делу «Ив Роше». Заседание назначено на 2 февраля.





Десятки стран потребовали немедленного освобождения Навального. Штаб политика объявил о масштабных акциях протеста по всей России 23 января.