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Полный неадекват: эксперименты с имиджем Лукашенко продолжаются

Совсем недавно белого шпица показали на столе с угощениями во время интеревью Александра Лукашенко российскому телевидению. Вечером 19 января приключения бедной собачки продолжились.


«Пул первого» продемонстрировал, как вновь оказавшегося на столе «малыша» Лукашенко упорно пытался напоить крещенской водой.

Политолог Денис Мельянцов поразился этому пиар-ходу.

– Кто придумал эту тему со шпицем, тому нужно руки из ж…пы вырвать. А за сюжет с распитием святой воды с собакой – расстрелять из крупнокалиберного пулемета. Два раза, – написал политолог в телеграм-канале «Беларусь в реальной политике».

Он считает, что шпиц на столе «в нормальной ситуации может умилить бьюти-блогершу или хипстера какого, или отвлечь на себя внимание, когда нужно «сбить» тему». Но собака, по его мнению, никак не может помочь в ситуации расколотого общества.

– Это не работает, а только подчеркивает уровень неадеквата высочайших пиарщиков и соответственно того, кто их нанял. Традиционный же электорат Лукашенко, увидев такое непотребство, сплюнет и отвернется. Потому как место собаки в конуре или в вольере, а не у лидера страны на столе среди мисок, – раскритиковал пиарщиков Мельянцов.

Добавим, что на всех видео, выложенных «Пулом первого» на Крещение, в кадре только двое – Лукашенко и шпиц.
UDF.by
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