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Foreign Affairs: Байден должен наказать «кошельки» Лукашенко

Избранный президент США Джо Байден должен наказать «кошельки» Лукашенко.


К этому призвал профессор Стэндфордского университета, бывший посол США в России Майкл Макфол, материал которого опубликовало авторитетное американское издание Foreign Affairs.

Майкл Макфол пишет, что с новым президентом Соединенные Штаты не будут выстраивать отношений с Лукашенко. Ученый убежден, что администрации Байдена следует наказать всех, кто продолжает издеваться над мирными демонстрантами в Беларуси, а также экономических игроков, которые поддерживают эти преступления и извлекают из них выгоду.

Причем действовать американскому лидеру, по мнению Майкла Макфола, нужно неожиданно для Лукашенко — то есть сфокусироваться необходимо не на белорусских судьях и на низшем звене сотрудников силовых структур, а на тех, у кого есть настоящая власть над процессами в Беларуси.

Напомним, 28 декабря 2020-го Дональд Трамп подписал «Акт о демократии, правах человека и суверенитете Беларуси». В течение 90 дней с момента принятия документа министру финансов США, госсекретарю и главе разведки поручено подготовить доклад об имуществе Лукашенко. В нем будет содержаться информация о банковских счетах, инвестициях и других бизнес-интересах Лукашенко и членов его семьи.
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