Кремлевская шпилька Лукашенко





«Украденный праздник», «спонсоры стали жертвами политических игр», «прецедент, при котором соревнования могут угождать интересам политиканов» — словом, горячее негодование.





А из Кремля звучит всего лишь сожаление. И при этом — по поводу того, что «такие решения пришлось (!) принять».





Иными словами, для Пескова отмена чемпионата в Минске — это не поиски коварного Запада, «врага славянства», не идеологическая диверсия, не покушение на суверенитет Беларуси.





Просто пришлось. Так жизнь сложилась. Стечение обстоятельств непреодолимой силы. А может Беларусь и впрямь не смогла гарантировать надлежащую безопасность соревнования, что стало официальной мотивацией переноса чемпионата из Минска.





А то там то коронавирус «психозом» посчитают, то парад на 9 мая устроят, то отсутствие карантинных мер объявят лучшей стратегией борьбы с «психозом». Опасно там, словом. Не то, что в России.





Наверное, не стоит преувеличивать значение этого контраста между пылкостью официального Минска в этом вопросе и космическим холодом кремлевской реакции.





Но это безусловно шпилька, намек на то, что в противостоянии Беларуси с Западом Кремль не будет собакой, которой крутит хвост.





У Кремля свое противостояние с Западом и он от него отказываться не собирается. А у Лукашенко — свое. Пусть борется. Сам.



