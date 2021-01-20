+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Беларусь-Россия

«Специально рассказал ложь»: Макар прокомментировал аудиозапись и обвинение беларуского МИДа

Беларуский МИД опубликовал якобы "скандальную" аудиозапись, как он утверждал, с участием экс-спецназовца Игоря Макара. МИД сообщил, что на записи разговор Игоря Макара с сотрудником беларуского посольства в Литве, которому Макар якобы предлагает за внушительное вознаграждение предоставлять определенную информацию.


Игорь Макар подтвердил, что аудиозапись настоящая и прокомментировал ее для "Радио Свобода".

"В середине июня 2020 года я получил информацию от моих анонимных источников о том, что планируется провокация с использованием спецподразделения СБП (Службы безопасности президента). Провокация заключалась в том, что в случае масштабного протеста и потери контроля над протестующими, сотрудники СБП, переодетые в гражданскую одежду, под видом протестующих откроют огонь на поражение по сотрудникам ОМОНа. В связи с этим будет введено чрезвычайное положение, и с помощью силового блока, с использованием огнестрельного оружия, спецсредств и бронетехники, будет подавлен весь протест", - сказал Макар.

Чтобы избежать этой провокации, Макар решил не только передать информацию СМИ, но и показать официальному органу Беларуси, что о подготовке провокаций известно не только спецслужбам. Кроме того, по словам Макара, СМИ и блогеры отказывали ему в публикации информации, считая это провокацией.

"Я обратился в беларуское посольство в Вильнюсе. На первой встрече я сказал, что у меня есть очень важная информация, которую я готов дать и не хочу заниматься политической деятельностью. Я понимал, что мне предложат следующую встречу, которая уже будет записываться. Это и входило в мои планы!

На второй встрече меня пригласили в другой кабинет, и я рассказал полную информацию готовящейся провокации со стороны спецслужб Беларуси. Указал источник ее получения и некоторые факты, подтверждающие то, что данная провокация готовилась. Также я рассказал, что данная информация получена от моего информатора из КГБ. В ответ сотрудник посольства очень сильно просил меня сдать данного сотрудника. Но я сразу отказал.

Далее, чтобы мой поход в посольство был похож на правду, и мне поверили, я сказал, что за информацию хочу получить круглую сумму, и специально рассказал лживую информацию о том, что в Европе готовят убийство бывших кандидатов в президенты Беларуси. Я понимал, что информацию проверят и поймут, что это не является правдой. Со мной прекратят диалог и культурно откажут. Так и произошло. Это и являлось моим большим планом, во время которого я достиг своего результата. Информация о подготовке провокаций посольством была получена и мной предупреждена. Я остался жив и продолжаю свою уже политическую деятельность", - объяснил Макар.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Владимир Подгол
“САМАГУБСТВА» ТИХАНОВСКОЙ: ЗА И ПРОТИВ
Ольга Карач
Навального задержали – что это означает для...
Павел Знавец
ОСТАНОВИТЬ БЕСПРЕДЕЛ!
Людмила Мирзаянова
Постановочные туры народу не нужны
Игорь Драко
2021-й: год единства Лукашенко со мною
Андрэй Дзмітрыеў
Беларусы! Вы достойны быть счастливыми в своей...
Михаил Пастухов
Дело Автуховича и ets.


Особое мнение

© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]