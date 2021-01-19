



Навальный пошел ва-банк, опубликовав свое еще одно (самое?) значимое творение и пожертвовав собой, чтобы дать толчок политическим переменам в России всерьез, а не понарошку.





Он сделал это с надеждой, что открытия про итальянский туалетный ёршик за 700 евро в винодельне, дворец за миллиард, яхты любовниц царя и работу всей Системы всколыхнут деморализованных россиян. То есть, вернулся в расчете подстегнуть своим смелым поступком и расследованием политическую мобилизацию оппонентов Путина.





У Тихановской качественно другая ситуация и статус, а политические процессы в Беларуси находятся на другой стадии. Возвращение Тихановской или Латушко ради самого возвращения и их самопожертвование на данном этапе бессмысленны.





В Беларуси политическая мобилизация уже состоялась, и актуальный вопрос всего движения за восстановление законности в стране состоит в том, как ее эффективнее использовать, чтобы подточить одну из трех опор режима Лукашенко.





Это будет интересная суббота, и горячий политический год в России.





И в Беларуси.