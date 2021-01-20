+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Беларусь-Россия

ОБСЕ пока не видит возможности для диалога в Беларуси между оппозицией и властью

Диалог между оппозицией и действующим режимом в Беларуси невозможен, пока не освобождены все задержанные оппозиционные активисты и участники протестов.



Об этом заявила действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Швеции Анн Линде на совместной с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой пресс-конференции во вторник в Киеве.

"И, конечно, открытым остается вопрос, каким образом мы можем (...) способствовать диалогу между белорусской оппозицией и существующим режимом. Я обсудила этот вопрос с министром иностранных дел Беларуси и лидером оппозиции (Светланой Тихановской - Прим.). К сожалению, сейчас невозможно вести этот диалог, потому что, во-первых, должны быть освобождены все лица, которые были задержаны", - сказала Линде, которую цитирует Интерфакс.

Она подчеркнула, что в "московском механизме" ОБСЕ существует более 80 предложений, над которыми "мы собираемся работать во время нашего председательствования в ОБСЕ".

В Беларуси с 9 августа продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем объявлен Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Владимир Подгол
“САМАГУБСТВА» ТИХАНОВСКОЙ: ЗА И ПРОТИВ
Ольга Карач
Навального задержали – что это означает для...
Павел Знавец
ОСТАНОВИТЬ БЕСПРЕДЕЛ!
Людмила Мирзаянова
Постановочные туры народу не нужны
Игорь Драко
2021-й: год единства Лукашенко со мною
Андрэй Дзмітрыеў
Беларусы! Вы достойны быть счастливыми в своей...
Михаил Пастухов
Дело Автуховича и ets.


Особое мнение

© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]