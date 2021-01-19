Онлайн-заседание, которое назначено на 22 января, будет посвящено ситуации со свободой СМИ в Беларуси. Его инициировали Эстония, Франция, Ирландия, Норвегия, Великобритания и США.





Тихановская собирается говорить о белорусских политзаключённых, число которых приближается к двум сотням. И прежде всего — об администраторе телеграм-канала "Беларусь головного мозга" Игоре Лосике, который голодает за решёткой больше месяца. Вспомнит она и заключённых журналистов Екатерину Борисевич, Екатерину Андрееву, Дарью Чульцову, Андрея Александрова.





Фото: EPA/UPG





Светлана Тихановская собирается поднять "вопрос международного расследования преступлений режима Лукашенко", а также вопрос созыва формальной сессии Совета Безопасности ООН по преодолению кризиса в нашей стране.





Тихановская выступала на заседании Совбеза ООН в начале сентября 2020-го. Тогда она призвала ввести санкции ко всем, кто причастен к нарушению прав человека в Беларуси и помочь остановить насилие силовиков против мирных протестующих.



