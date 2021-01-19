Латушко: На базе 120-й бригады планируется создание эскадрона смерти?

Об этом заявил член президиума Координационного совета Павел Латушко в обращении к белорусским военным.





«Мы получили информацию, что этот генерал Муравейко планирует создание эскадрона смерти на базе 120-й отдельной механизированной бригады – для физического уничтожения политических конкурентов Лукашенко. А всю 120-ю бригаду планируют активно задействовать весной в подавлении мирных протестов в Минске. Хочется напомнить: применение Вооруженных сил внутри страны в условиях отсутствия официально объявленного военного положения – это военное преступление без срока давности», - сказал Латушко.





«Очень много вопросов возникает у специалистов к действиям командующего Силами Специальных Операций генерала Денисенко. Подчиненные ему подразделения применялись без письменных приказов и в нарушение большого количества законодательных актов, не позволяющих производить подобные действия в отсутствие официально объявленного военного положения. А оснований для введения такого режима нет», - продолжил экс-чиновник.





«Уже известно, как на самом деле в Бресте офицер особого отряда 5-й бригады специального назначения застрелил Геннадия Шутова. Сейчас пытаются высосать из пальца уголовное дело против его товарища и свидетеля трагедии. Мне интересно: следователи, работники прокуратуры и судья вообще понимают, что они творят?», - задается вопросом Латушко.





«Я не призываю никого к измене присяге и конституционному строю. Наоборот. Я призываю каждого из вас совершить маленький гражданский подвиг и начать все делать по закону. И очень скоро мы с вами будем жить в стране, о которой мечтали. И белорусский народ снова будет любить своих защитников и гордиться ими», - обращается он к военным, цитирует afn.by





«Уже сделано очень много зла. А нам ведь потом всем вместе жить в этой стране – без Лукашенко! Вы что, так и будете до конца жизни уходить от общения и прятаться под балаклавами?», - резюмирует Латушко.



