Провластные телеграм-каналы отреагировали на новость о переносе чемпионата мира по хоккею из Минска откровенными угрозами в адрес белорусов, способствовавших принятию решения IIHF, а также независимых СМИ.





Валерий Карбалевич рассказал « Политолограссказал « Салідарнасці » о том, какой в действительности может быть реакция властей.





— То, что ситуация будет ухудшаться, репрессии — увеличиваться, что в стране создается концлагерь, это уже факт. Я думаю, что эта тенденция развивается без оглядки на решение по чемпионату мира, — сказал эксперт в экспресс-комментарии.





По его мнению, отмена чемпионата может стать стимулом для усиления репрессий. Теперь у Александра Лукашенко полностью развязаны руки, его не сдерживают больше ни возможная международная реакция, ни чье-то мнение.





— У меня очень мрачные прогнозы на счет того, что может произойти и уже происходит. Тут и журналисты, и книгоиздатели, и правозащитники пошли косяком. Этот процесс может продолжиться. А то, что Лукашенко способен мстить, ни для кого не является секретом.





Политолог напомнил о недавнем заявлении министра иностранных дел Владимира Макея о том, что белорусские власти фактически могут ответить на западные санкции усилением внутренних репрессий.





Валерий Карбалевич считает, что рычагов воздействия на Лукашенко и его окружение у внешних игроков в данной ситуации нет, в том числе и у Москвы:





— На развитие политической ситуации в стране сегодня может влиять лишь масштаб протестов. Это единственный фактор, способный остановить превращение Беларуси в один большой концлагерь. Никаких других препятствий не существует.