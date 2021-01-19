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"Сработать по Шеремету". Экспертиза в России подтвердила подлинность голоса главы КГБ Беларуси, планировавшего убийство Павла Шеремета

Исследование петербургской АНО "Криминалистическая лаборатория аудиовизуальных документов" подтвердило подлинность аудиозаписи, на которой глава КГБ Беларуси в 2008-2012 годах Вадим Зайцев планирует серию политических убийств.

"Сработать по Шеремету". Экспертиза в России подтвердила подлинность голоса главы КГБ Беларуси, планировавшего убийство Павла Шеремета
Экспертизу заказал телеканал "Настоящее Время".

Полная версия экспертизы доступна здесь.


"Ликвидация... должна быть настолько естественной, что потом никакой эксперт не должен ********* [придраться]. Просто точечный удар", – говорит Зайцев.

Скрытую запись разговора 4 января опубликовало издание EUobserver, но не смогло подтвердить ее подлинность из-за плохого качества.

Запись журналистам передал бывший сотрудник МВД Беларуси Игорь Макар, эмигрировавший в Литву в 2006 году. Он держит в секрете источник записи, опасаясь за его безопасность. После публикации Макар давал показания в Киеве по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета в 2016 году.

"А как спровоцировать естественный подрыв... вот по Шеремету нужно сработать, который ***** [надоел], ***** [блин]. Сделаем закладку какую-то и так далее, чтоб эту крысу, ***** [блин], совсем, ***** [блин], ни рук, ни ног не соберут", – говорит Вадим Зайцев на утекшей аудиозаписи. 

Именно взрывом бомбы, установленной под днищем автомобиля, был убит Шеремет.

В МВД Украины заявили, что "новая информация сможет помочь в поиске до сих пор не установленных заказчиков и организаторов убийства". Украинские следователи начали экспертизу аудиозаписи, но ее результаты еще не опубликованы.


"У нас есть убедительные свидетельства, в том числе аудиозапись, которая недвусмысленно демонстрирует явные мошеннические цели данного дельца", – говорится в заявлении.

"Тождество указанных дикторов"

Настоящее Время заказало исследование записи в петербургской Криминалистической лаборатории аудиовизуальных документов.

В интернете Настоящему Времени удалось найти 13 видеозаписей с голосом Зайцева – это его выступления в качестве главы КГБ и руководителя Белорусской федерации биатлона [12345678 и т.д.].

Отобрав пять записей, эксперты сравнили голос Зайцева с голосом мужчины, планировавшим убийства. Вывод: это один и тот же человек.

Исследование включает в себя аудитивно-лингвистический и инструментальный анализ речи.

На первом этапе эксперты анализировали индивидуальные особенности артикуляции, общие речевые навыки, эмоциональное состояние, социокультурные особенности говорящего. 

Один из множества примеров: для речи Зайцева характерны короткие паузы, заполняемые э-образным звуком: "Вы максимально, э-э, скрывайте", "Там, э-э, сидит и постоянно кукарекает", "А, э-э, как спровоцировать естественный подрыв"...

Эти паузы длятся от нескольких миллисекунд до трех секунд, при этом в гласном звуке "прослушиваются" также ы-, о- и у-образные гласные. Тон голоса при этом снижается до 50-60 Гц. Голос типичного взрослого мужчины имеет частоту 85-155 Гц.

"Различия в высоте, силе и тембральных характеристиках голоса сравниваемых дикторов отсутствуют", – говорится в исследовании. Отдельно эксперты отмечают, что сравниваемые дикторы в равной мере хорошо контролируют свое эмоциональное состояние.


На втором, инструментальном, этапе эксперты проанализировали "статистические и динамические спектральные речевые характеристики". Для этого они использовали программу SIS II петербургского "Центра речевых технологий".

Голоса заговорщика и Вадима Зайцева оказались тождественны и на этом этапе исследования. "Даже длительные тренировки не могут существенно изменить привычные стереотипы [речи], поскольку они практически не воспринимаются обычным слухом и реализуются без сознательного артикуляторного контроля, хотя хорошо видны в рамках инструментального анализа речи", – говорится в исследовании.

При этом в экспертизе отмечены и некоторые незначительные отличия в речи Зайцева во время секретного совещания в КГБ и его же – на официальных выступлениях, найденных Настоящим Временем.

"Зайцев в представленных видеофонограммах дает интервью, участвует в пресс-конференции и выступает публично, стиль его речи – официальный, манера речи – более сдержанная, речь в большей степени подготовленная (обдуманная)".

Для сравнения: в утекшей аудиозаписи "диктор ведет неформальный разговор с, вероятно, хорошо знакомыми и подчиненными ему людьми, стиль речи близок к разговорному с элементами делового и официально-делового, манера речи свободная, спокойная, непринужденная".

Кто проводил исследование

Специалисты АНО "Криминалистическая лаборатория аудиовизуальных документов" занимались восстановлением магнитных фонограмм с затонувшей подводной лодки "Курск" и экспертизой записей переговоров для расследования гибели Ту-154 под Смоленском с президентом Польши на борту.

Основной эксперт – Полина Зубова – в 1993-2001 годы работала в экспертно-криминалистическом центре ГУВД по Петербургу и Ленобласти, затем возглавляла отдел видеофонографических исследований Северо-Западного регионального центра судебной экспертизы Минюста.

Помимо убийства Шеремета, в опубликованной EUobserver аудиозаписи обсуждается убийство троих живущих в ФРГ политэмигрантов: бывшего сотрудника управления по борьбе с коррупцией Вячеслава Дудкина, бывшего начальника минского СИЗО №1 Олега Алкаева и бывшего командира 5-й отдельной бригады спецназа Владимира Бородача (все они сейчас живы).

Лукашенко якобы выделил на такие операции более 1,5 миллиона долларов, утверждает Зайцев на записи.

Также в утечке обсуждается создание роты "девок" для негласной слежки за оппонентами Лукашенко.

Лукашенко снял Зайцева с должности главы КГБ Беларуси в конце 2012 года. С 2013 года он работает главой белорусского провайдера "Космос ТВ".

КГБ Беларуси не ответил на вопросы Настоящего Времени.
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