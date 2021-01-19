"Сработать по Шеремету". Экспертиза в России подтвердила подлинность голоса главы КГБ Беларуси, планировавшего убийство Павла Шеремета
Исследование петербургской АНО "Криминалистическая лаборатория аудиовизуальных документов" подтвердило подлинность аудиозаписи, на которой глава КГБ Беларуси в 2008-2012 годах Вадим Зайцев планирует серию политических убийств.
Экспертизу заказал телеканал "Настоящее Время".
Полная версия экспертизы доступна здесь.
Трое мужчин, одним из которых оказался Вадим Зайцев, обсуждают отравления и подрывы с помощью "закладок" политических эмигрантов из Беларуси.
"Ликвидация... должна быть настолько естественной, что потом никакой эксперт не должен ********* [придраться]. Просто точечный удар", – говорит Зайцев.
Скрытую запись разговора 4 января опубликовало издание EUobserver, но не смогло подтвердить ее подлинность из-за плохого качества.
Запись журналистам передал бывший сотрудник МВД Беларуси Игорь Макар, эмигрировавший в Литву в 2006 году. Он держит в секрете источник записи, опасаясь за его безопасность. После публикации Макар давал показания в Киеве по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета в 2016 году.
"А как спровоцировать естественный подрыв... вот по Шеремету нужно сработать, который ***** [надоел], ***** [блин]. Сделаем закладку какую-то и так далее, чтоб эту крысу, ***** [блин], совсем, ***** [блин], ни рук, ни ног не соберут", – говорит Вадим Зайцев на утекшей аудиозаписи.
Именно взрывом бомбы, установленной под днищем автомобиля, был убит Шеремет.
В МВД Украины заявили, что "новая информация сможет помочь в поиске до сих пор не установленных заказчиков и организаторов убийства". Украинские следователи начали экспертизу аудиозаписи, но ее результаты еще не опубликованы.
19 января МИД Беларуси опубликовал заявление, в котором никак не прокомментировал аудиозапись с экс-главой КГБ, но назвал Макара "мошенником".
"У нас есть убедительные свидетельства, в том числе аудиозапись, которая недвусмысленно демонстрирует явные мошеннические цели данного дельца", – говорится в заявлении.
"Тождество указанных дикторов"
Настоящее Время заказало исследование записи в петербургской Криминалистической лаборатории аудиовизуальных документов.
В интернете Настоящему Времени удалось найти 13 видеозаписей с голосом Зайцева – это его выступления в качестве главы КГБ и руководителя Белорусской федерации биатлона [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и т.д.].
Отобрав пять записей, эксперты сравнили голос Зайцева с голосом мужчины, планировавшим убийства. Вывод: это один и тот же человек.
Исследование включает в себя аудитивно-лингвистический и инструментальный анализ речи.
На первом этапе эксперты анализировали индивидуальные особенности артикуляции, общие речевые навыки, эмоциональное состояние, социокультурные особенности говорящего.
Один из множества примеров: для речи Зайцева характерны короткие паузы, заполняемые э-образным звуком: "Вы максимально, э-э, скрывайте", "Там, э-э, сидит и постоянно кукарекает", "А, э-э, как спровоцировать естественный подрыв"...
Эти паузы длятся от нескольких миллисекунд до трех секунд, при этом в гласном звуке "прослушиваются" также ы-, о- и у-образные гласные. Тон голоса при этом снижается до 50-60 Гц. Голос типичного взрослого мужчины имеет частоту 85-155 Гц.
"Различия в высоте, силе и тембральных характеристиках голоса сравниваемых дикторов отсутствуют", – говорится в исследовании. Отдельно эксперты отмечают, что сравниваемые дикторы в равной мере хорошо контролируют свое эмоциональное состояние.
На втором, инструментальном, этапе эксперты проанализировали "статистические и динамические спектральные речевые характеристики". Для этого они использовали программу SIS II петербургского "Центра речевых технологий".
Голоса заговорщика и Вадима Зайцева оказались тождественны и на этом этапе исследования. "Даже длительные тренировки не могут существенно изменить привычные стереотипы [речи], поскольку они практически не воспринимаются обычным слухом и реализуются без сознательного артикуляторного контроля, хотя хорошо видны в рамках инструментального анализа речи", – говорится в исследовании.
При этом в экспертизе отмечены и некоторые незначительные отличия в речи Зайцева во время секретного совещания в КГБ и его же – на официальных выступлениях, найденных Настоящим Временем.
"Зайцев в представленных видеофонограммах дает интервью, участвует в пресс-конференции и выступает публично, стиль его речи – официальный, манера речи – более сдержанная, речь в большей степени подготовленная (обдуманная)".
Для сравнения: в утекшей аудиозаписи "диктор ведет неформальный разговор с, вероятно, хорошо знакомыми и подчиненными ему людьми, стиль речи близок к разговорному с элементами делового и официально-делового, манера речи свободная, спокойная, непринужденная".
Кто проводил исследование
Специалисты АНО "Криминалистическая лаборатория аудиовизуальных документов" занимались восстановлением магнитных фонограмм с затонувшей подводной лодки "Курск" и экспертизой записей переговоров для расследования гибели Ту-154 под Смоленском с президентом Польши на борту.
Основной эксперт – Полина Зубова – в 1993-2001 годы работала в экспертно-криминалистическом центре ГУВД по Петербургу и Ленобласти, затем возглавляла отдел видеофонографических исследований Северо-Западного регионального центра судебной экспертизы Минюста.
Помимо убийства Шеремета, в опубликованной EUobserver аудиозаписи обсуждается убийство троих живущих в ФРГ политэмигрантов: бывшего сотрудника управления по борьбе с коррупцией Вячеслава Дудкина, бывшего начальника минского СИЗО №1 Олега Алкаева и бывшего командира 5-й отдельной бригады спецназа Владимира Бородача (все они сейчас живы).
Лукашенко якобы выделил на такие операции более 1,5 миллиона долларов, утверждает Зайцев на записи.
Также в утечке обсуждается создание роты "девок" для негласной слежки за оппонентами Лукашенко.
Лукашенко снял Зайцева с должности главы КГБ Беларуси в конце 2012 года. С 2013 года он работает главой белорусского провайдера "Космос ТВ".
КГБ Беларуси не ответил на вопросы Настоящего Времени.
17:34 19/01/2021
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