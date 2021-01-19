"Отмена ЧМ по хоккею в Минске — случай, который надо рассматривать не просто как какое-то отдельное свидетельство токсичности режима и его полной международной изоляции.





Это — одно из звеньев цепочки, показывающее, как сжимаются возможности действующей власти и как эта власть, шаг за шагом, уходит из рук тех, кто ее сегодня насильственно удерживает.





На происходящее следует смотреть в исторической ретроспективе. Мне вот вспоминается такая история.





В 2013, если не ошибаюсь, году белорусское государство сумело показать себя во вей красе. На калийном рынке («Беларуськалий» - один из главных поставщиков валюты в белорусский бюджет) возникло ценовое напряжение и сразу несколько потенциальных конфликтов. Игроков в этом секторе совсем немного и скоординированные позиции даже двух способны оказать существенное влияние.





В Минск на переговоры прилетел гендиректор российского «Уралкалия» Баумгертнер. Переговоры шли на самом высоком уровне, что хорошо показывало, что в Беларуси именно государство — главный бизнесмен. В итоге общего языка найти не удалось и Баумгертнера, российского топ-менеджера, арестовали прямо в аэропорту перед отлетом, фактически взяв в заложники.





Три месяца длилось кулуарное и медийное противостояние. Многие были уверены, что сейчас-то Кремль размажет Лукашенко, потому что «Уралкалий» принадлежал тогда Сулейману Керимову, близкому к Дмитрию Медведеву.





Белорусский же агитпроп очень много говорил о том, что российские олигархи вздумали воевать с белорусским государством и изо всех сил подчеркивали, что в противостоянии именно с государством шансов у них нет никаких.





В тот момент было очень хорошо видно, что у белорусской верхушки есть четкое убеждение, что раз они — государство, то могут спокойно и уверенно противостоять кому угодно, потому что государство — это серьезно.





К слову, тогда Минск борьбу реально выиграл. Керимова заставили продать «Уралкалий» и в дальнейшем интересы белорусской стороны и нового собственника, как правило, друг другу не противоречили.





И это был очень показательный случай: тогда Лукашенко действительно олицетворял белорусское государство как систему, представляющую целую страну и целый народ, имел этот ресурс и мог им пользоваться.





То, как белорусские власти вели сейчас дела с Международной федерацией хоккея, напоминало тот кейс не методами и тональностью, а именно уверенностью в том, что государство с его интересами уж во всяком случае сможет пролоббировать свою позицию лучше, чем народ, диаспоры, правозащитные организации и т. д.





От начала до конца сквозила эта уверенность, что государство — это серьезно и для чиновников разных организаций именно государственная позиция, государственный подход перевесят какие-то там протесты права человека и прочие «мелочи».





Помните, как перед 9 августа белорусы массовым давлением в соцсетях на разных артистов буквально отменили провластные агитационные концерты? Это явление похожего, но куда более серьезного характера: там был рынок, имидж и шоу, а в истории с Чемпионатом мира белорусы при помощи международной Солидарности, победили чиновников, которые договаривались с чиновниками.





Произошедшее — пусть не стратегическая, а тактическая, но очень серьезная победа белорусского общества и белорусского протеста в противостоянии с режимом.





То, что случилось — это не просто отмена мероприятия. Это очередной прецедент того, как в новом статусе и новой ситуации белорусский политический режим оказывается не в состоянии выполнить одну из ключевых своих функций, которые обязана выполнять власть: отстаивание интересов.





И очередной пример того, что белорусы как народ и Беларусь как страна — это уже не тот ресурс, которым можно побеждать кого угодно, как это было в 2013 году. Это больше не ресурс системы, это теперь — ресурс, работающий против нее.



