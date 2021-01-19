Игорь Лосик голодает уже 36 дней - у него начались проблемы со здоровьем
У политзаключенного Игоря Лосика, который держит голодовку 36 дней, ухудшилось состояние здоровья, сообщил его адвокат.
Здоровье политзаключенного, блогера Игоря Лосика, который держит голодовку в жодинском СИЗО с 15 декабря, ухудшилось. Об этом сообщил радио Свабода адвокат Дмитрий Лепретер, который посетил Лосика 19 января.
По словам адвоката, Игорь не хочет останавливаться и намерен продолжать голодовку.
«Чувствует он себя хуже, чем во время прошлой встречи. Игорь сам мне это сказал. У него появилась слабость и проблемы с давлением. Утром оно очень низкое, прямо очень. Вечером повышенное.
Давление Игорю измеряет врач, он тоже интересуется его самочувствием. Также были разговоры с психологом у Игоря», – рассказал адвокат.
Адвокат рассказал, что Игорь стал получать письма. В пятницу он получил около 80 писем, потом еще по 10, 20. Все письма датированы прошлым годом.
17:16 19/01/2021
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