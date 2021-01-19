Расследование опубликовано спустя сутки после того, как суд в Химках отправил основателя ФБК Алексея Навального на 30 суток в СИЗО после его возвращения в Россию из Германии.





Расследование было сделано до задержания Навального. Оно включает в себя документальный фильм продолжительностью почти 2 часа, в котором участвует сам Навальный, и текст с визуализацией.





Так называемый "Дворец Путина", он же Резиденция на мысе Идокопас, был сооружен в 2005-2010 году на черноморском побережье неподалеку от Геленджика.





О том, что он был построен для президента России, в 2010 году заявил бизнесмен Сергей Колесников. Он же оценил стоимость проекта в 1 миллиард долларов. С тех пор о дворце неоднократно писали СМИ.





В расследовании Фонда борьбы с коррупцией, как утверждается, раскрыта схема финансирования строительства дворца, а также показаны его интерьеры. Сама постройка дворца названа "самой большой взяткой в истории".







