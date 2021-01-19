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"Самая большая взятка в истории" Фонд Навального рассказал о дворце Путина за миллиард долларов

Фонд борьбы с коррупцией опубликовал расследование о дворце Владимира Путина под Геленджиком

"Самая большая взятка в истории" Фонд Навального рассказал о дворце Путина за миллиард долларов
Расследование опубликовано спустя сутки после того, как суд в Химках отправил основателя ФБК Алексея Навального на 30 суток в СИЗО после его возвращения в Россию из Германии. 

Расследование было сделано до задержания Навального. Оно включает в себя документальный фильм продолжительностью почти 2 часа, в котором участвует сам Навальный, и текст с визуализацией.

Так называемый "Дворец Путина", он же Резиденция на мысе Идокопас, был сооружен в 2005-2010 году на черноморском побережье неподалеку от Геленджика. 

О том, что он был построен для президента России, в 2010 году заявил бизнесмен Сергей Колесников. Он же оценил стоимость проекта в 1 миллиард долларов. С тех пор о дворце неоднократно писали СМИ.

В расследовании Фонда борьбы с коррупцией, как утверждается, раскрыта схема финансирования строительства дворца, а также показаны его интерьеры. Сама постройка дворца названа "самой большой взяткой в истории".
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