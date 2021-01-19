В Кремле посочувствовали Лукашенко в связи с переносом ЧМ по хоккею из Минска
Кремль с сожалением воспринял решение Международной федерации хоккея (IIHF) лишить режим Лукашенко права принимать матчи чемпионата мира по хоккею в 2021 году.
Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.
"Мы, безусловно, можем только сожалеть, что такие решения пришлось принять", - сказал он.
При этом Песков подчеркнул, что "Россия со своей стороны с этой федерацией находится в весьма конструктивных отношениях". "Мы намерены и дальше эти отношения поддерживать и развивать", - подчеркнул он.
Что касается того, будет ли Россия предлагать IIHF провести чемпионат на ее территории, Песков заметил, что "пока не было никаких инициатив от Международной федерации хоккея".
"Все-таки это та организация, которая принимает решения", - заметил он.
Хоккейный турнир должен был пройти в Минске и Риге с 21 мая по 6 июня нынешнего года. В понедельник совет IIHF лишил Минск права принять матчи чемпионата.
Незадолго до этого основные спонсоры заявили, что откажутся финансировать чемпионат, если он пройдет в Беларуси.
Свое решение IIHF объяснило вопросами безопасности, которые находятся "вне контроля" международной федерации.
14:51 19/01/2021
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