Адвокат Виктора Бабарико: Обвинение не доказано

Срок, отведенный защите Виктора Бабарико на ознакомление с уголовным делом, истек 16 января.





— Мы с коллегой Натальей Мацкевич прочли материалы и, опираясь уже на весь этот массив информации, пришли к выводу, что в отношении нашего подзащитного обвинение не доказано. Напротив, есть ряд объективных фактов, свидетельствующих о том, что Виктор Бабарико не совершал того, что ему выдвинуто в обвинении. Поэтому мы снова заявили о необходимости прекращения уголовного преследования, — рассказал Лаевский TUT.BY





О направлении дела прокурору адвокаты узнали из СМИ, официально орган следствия — КГБ — их об этом не извещал.





Кроме того, адвокат отмечает, что примерно с середины декабря по вчерашний день, то есть больше месяца, защитники не допускались для посещения в следственный изолятор, поэтому Виктор Дмитриевич был лишен возможности получать консультации наедине и конфиденциально.





— Нам не позволено копировать материалы дела, наш коллега по защите Виктора Бабарико, адвокат Александр Пыльченко лишился права осуществлять адвокатскую деятельность, поводом для этого стал правовой комментарий в СМИ, адвокат Виктора Бабарико по вопросам избирательного права Максим Знак заключен под стражу в СИЗО — в такой обстановке осуществляется защита на сегодняшний день, — подытожил Дмитрий Лаевский.



