Глас народа - Баскову: «Рома Бондаренко тоже был чей-то ребенок»









«Сегодня вы празднуете победу, отняв у белорусского народа настоящий праздник. После этого вы не можете называться белорусами! Вы предатели!», – заявил Дмитрий Басков.





Байнет отреагировал. Салiдарнасць предлагает избранное с открытой дискуссионной площадки talks.by, а также соцсетей.





«О как, про детей даже вспомнил. Не переживайте вы так, ощущение праздника у многих белорусов забрали намного раньше».





«По-моему, данный господин не там ищет первопричину отмены чемпионата у нас в стране».





«Перепутана причина со следствием...»





«А своей персональной вины за перенос ЧМ гражданин Басков не чувствует!?»





«Как все пафосно и голословно».









«Про детей вспомнил. Рома Бондаренко тоже был чей-то ребенок, не думал об этом, когда приехал в ту ночь на площадь Перемен? И белорусы отняли эту игрушку персонально у того, кто устраивает турниры за счет налогоплательщиков, летает на вертолете по пустякам и всячески самоутверждается перед такими как вы, Дмитрий».





«Апелляцию можете направить в белорусский суд».