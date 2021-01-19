+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Беларусь-Россия

Карбалевич: Режим находится в такой стрессовой ситуации, что делает ошибку за ошибкой

Лукашенко стал токсичен для всего цивилизованного мира, это продемонтрировал перенос хоккейного чемпионата из Минска, заявил "Белорусскому партизану" политолог Валерий Карбалевич.

Карбалевич: Режим находится в такой стрессовой ситуации, что делает ошибку за ошибкой
– Минск лишили права проведения чемпионата мира по хоккею. Что это означает для режима Лукашенко? 

– Это серьезное поражение – международное, имиджевое. Это поражение той концепции, с помощью которой власти хотели выглядеть на международной арене не так одиозно, как они выглядят сегодня. 

Проведение чемпионата мира должно было продемонстрировать, что протесты и революция в стране закончились, что Беларусь вернулась к «нормальному» состоянию, что ситуация взята под контроль.

Но не получилось. Вместо этого произошла демонстрация белорусскому обществу и номенклатуре, что при нынешнем режиме Беларусь не может восприниматься как нормальное государство, что Лукашенко очень токсичен. И поэтому не только иностранные инвестиции, но и спортивные мероприятия уходят из страны.

Это удар по репутации Лукашенко и правящего режима. 

– Светлана Тихановская назвала отмену чемпионата победой, поскольку не будет дополнительной волны репрессий ради зачистки Минска перед турниром и поскольку белорусы добились своего. 

А на ваш взгляд, для белорусского общества в переносе чемпионата только плюсы или есть минусы? 

– Сегодня большинство негативно относится к Лукашенко, его режиму, поэтому все, что бьет по Лукашенко, все, что бьет по режиму, воспринимается со знаком плюс для общества.

А вот последствия могут быть такие, что репрессии будут усилены. Потому что исчез некий сдерживающий фактор. Лукашенко пообещал президенту Международной федерации хоккея Рене Фазелю, что начнет переговоры с оппозицией. Понятное дело, что теперь эти обещания не имеют никакого смысла.

Теперь, когда международная репутация режима окончательно испорчена, ему можно жить, ничего не стесняясь: можно продолжать репрессии, строить концентрационный лагерь в центре Европы и т.д.


– Как на решении вопроса о проведении чемпионата в Беларуси сказался визит в Минск Рене Фазеля? 

– Его визит был последней отчаянной попыткой спасти турнир в Беларуси. И в теории он вполне мог увенчаться успехом. Но белорусские власти переиграли сами себя. Они очень сильно подставили Фазеля. 

Все эти фотографии и телекартинки теплых встреч и объятий Фазеля с Лукашенко и Басковым произвели негативный эффект на европейское общественное мнение. 

Хотя один из членов делегации Международной федерации хоккея говорил, белорусские власти обещали не обнародовать эти снимки и видео. Свое обещание они не выполнили и подставили Фазеля, которому пришлось после визита очень долго оправдываться.

Более того, после посещения Минска пришлось переносить время заседания совета Международной федерации с 25-26 января на 18-е. 

То есть визит Фазеля сыграл не в пользу официального Минска из-за грубой игры белорусской власти, попытавшейся использовать этот приезд в своих пропагандистских целях. 

Это в очередной раз говорит о том, что режим находится в такой стрессовой ситуации, что делает одну ошибку за другой.
"Белорусский партизан"
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Ольга Карач
Навального задержали – что это означает для...
Павел Знавец
ОСТАНОВИТЬ БЕСПРЕДЕЛ!
Людмила Мирзаянова
Постановочные туры народу не нужны
Игорь Драко
2021-й: год единства Лукашенко со мною
Андрэй Дзмітрыеў
Беларусы! Вы достойны быть счастливыми в своей...
Михаил Пастухов
Дело Автуховича и ets.
Александр Волчанин
Олег Гайдукевич прав.


Особое мнение

© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]