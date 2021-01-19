Сложная дорога к дому: Тихановская хочет вернуться в Беларусь
Светлана Тихановская заявила, что хочет безопасно вернуться в Беларусь. Она ищет для этого возможности с международным обществом.
Об этом сообщила пресс-служба оппозиционерки.
Она призвала международные организации помочь в организации безопасного возвращения домой для нее и других лидеров демократических сил.
"Вместе с международным сообществом я бы хотела найти возможности безопасно вернуться в Беларусь. Поскольку против меня возбудили два уголовных дела с межгосударственным розыском, это должны быть специальные гарантии моего возвращения", - сообщила она.
Напомним, Генеральная прокуратура Беларуси возбудила уголовное дело против Светланы Тихановской и других членов Координационного совета.
Кроме того, в середине октября Беларусь объявила Светлану Тихановскую в международный розыск.
"Белорусский партизан"
12:05 19/01/2021
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