Клиент скорее мертв чем жив: БРСМ подает все меньше признаков жизни

Много лет Белорусский республиканский союз молодежи, называемый в народе просто «лукамолом», был причиной споров представителей разных политических лагерей. Но события после президентских выборы продемонстрировали, что они были несколько надуманны: значение и роль организации были явно преувеличены.





UDF.BY изучил, что происходило с БРСМ в последние полгода.





Организация не оказала поддержки Лукашенко в критический для него момент

В то время как после президентских выборов 9 августа на улицы белорусских городов выходили сотни тысяч протестующих, БРСМ не сумел отметиться хоть одной более-менее массовой акцией.





На бумаге в организации насчитывалось почти полмиллиона человек, но оказалось, что активных членов в БРСМ практически нет. Да, на митингах в поддержку Лукашенко присутствовали флаги организации, но большинство на них составляли люди в возрасте – представители профсоюзов, «Белой Руси» и прочих структур.





В августе БРСМ смог собрать на велопробег #ЗаБеларусь по главным проспектам Минска несколько десятков человек. Именно на нем депутат и первый секретарь Минского городского комитета БРСМ Сергей Клишевич предстал в скандальном образе, показывая кому-то средний палец (на фото сверху).





Массовый выход студентов из БРСМ

С началом учебного года по организации был нанесен сокрушительный имиджевый удар. В сентябре студенты минских вызов выстроились в очереди, чтобы выйти из провластной молодежной структуры – соответствующие снимки широко разошлись по сети.





В Центральном комитете БРСМ пытались делать вид, что существенной проблемы нет: мол, заявление о выходе подали не более 0,3% членов из нескольких сотен тысяч.





Руководством БРСМ не смогло ничего противопоставить протестным акциям студентов, которые высказались против насилия и беззакония со стороны власти.





Лукашенко «забыл» про БРСМ

В 2018 году Лукашенко публично подверг критике организацию на встрече, посвященной столетию комсомола.





«Нужно меньше громких слов и больше конкретных дел. Не распыляйтесь, не пытайтесь охватить все и быть везде – вы не успеете. Определитесь в главном, по мере движения вы будете добавлять те или иные направления, которые сможете потянуть», – советовал Лукашенко.





После этого о существовании БРСМ он словно забыл. Видимо, и сам прекрасно понимает, что массовость структуры – фикция, и молодежь с БРСМ себя никак не ассоциирует. Упорно молчал об организации Лукашенко и после президентских выборов.





В БРСМ надеются на ребрендинг, но не знают, каким он должен быть

На минувшей неделе председатель «Молодежного парламента» при Национальном собрании Егор Макаревич в эфире телеканала ОНТ предложил провести ребрендинг БРСМ.





«Это абсолютно нормально, когда через какой-то определенный промежуток времени мы что-то корректируем под запрос общества. Сегодня в молодежной среде есть запрос на изменения в той молодежной политике, которая есть», – заявил Макаревич.





Интересно, что ребрендинг БРСМ его руководитель Дмитрий Воронюк анонсировал еще два с половиной года назад. Но поскольку с тех пор о прогрессе в этом вопросе ничего не слышно, то напрашивается вывод, что в организации просто не знают, что и как нужно сделать, чтобы в среде молодежи появились симпатии к БРСМ.





Руководители организации, как и раньше, произносят общие слова в поддержку режима Лукашенко, избегая какой-либо конкретики.





В начале января Лукашенко продлил действие указа о поддержке БРСМ на 2021 год: содержание территориальных комитетов организации будет осуществляется за счет местных бюджетов.





Но уже очевидно,что БРСМ подает все меньше признаков жизни.