Шрайбман - о разобщенности оппозиции: Люди ориентируются на персон





Это не вопрос того, что они конкурируют между собой. У них разное видение ситуации — соответственно, они не могут находиться под одной крышей и в результате создали раздельные структуры. То есть о каких-то вещах они договориться не смогли. Но до сих пор им можно поставить в заслугу то, что, несмотря на обилие структур, они смогли сохранить абсолютно идентичную повестку и не поссориться между собой. Структур много, а публичных ссор между ними нет. И они нигде не уступают в принципиальных моментах власти. Хотя власть хотела бы, чтобы часть оппозиции заняла более мягкую позицию. Поэтому такая разобщенность пока не проявляется в чем-то проблематичном для оппозиции.





Но расхождение позиций наш собеседник все же называет вероятным сценарием, потому что по мере отдаления от веры в победу появляется больше поводов начать ссориться, искать виноватых и отделяться, так как вместе ничего не получилось. И у нас в Беларуси, напоминает эксперт, подобные истории были много раз:





Я удивлюсь, если оппозиции удастся этого избежать. И сейчас от них зависит, насколько они будут продолжать ставить в приоритет общую повестку и общие цели и гасить свои личные амбиции.





Артем Шрайбман также разделяет мнение, что людям по большей части не понятна разветвленная структура современной оппозиции. Но многие и не хотели бы в этом разбираться: неинтересно погружаться в вопрос, почему создано столько структур, и люди в основном ориентируются на персон. Другое дело, что эти структуры пока ничего и не контролируют: они существуют в изгнании и в значительной степени в виртуальном мире.