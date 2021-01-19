



"Ситуация стабилизировалась. Режим консолидирован, он плотно сбит. Хоть и там происходят невидимые для нас процессы, о которых мы узнаем из утечек информации.





Власть монолитна. Если говорить о том кризисе, тех испытаниях, которые стояли перед властной пирамидой, то она их преодолела с минимальными потерями. Ей удалось сохранить прочность государственной системы и полную подчиненность Лукашенко.





Если говорить про общество – протестная волна спала. Я все же не верю в слова о том, что сегодня мы переждем холода, а через пять недель снова выйдем. Это нереалистичный подход.





С другой стороны, есть осознание многими белорусами того факта, что власть удерживается исключительно силой. Что Лукашенко в абсолютном меньшинстве. Протестные настроения и ненависть к этой власти никуда не исчезли.





Другой вопрос: дальше что? Убежденность общества в том, что Лукашенко выборы проиграл, что его поддерживает меньшинство, есть. Но власть при этом не сменилась.





Фактически, мы наблюдаем формирование классической военной диктатуры: когда вооруженное меньшинство будет править беззащитным большинством. И есть ощущение, что никто уже не пытается этого прятать. Обе стороны, отбросив пропагандистскую риторику властей, понимают, что ситуация держится именно на этом.





Как долго Лукашенко сможет так управлять, я не знаю. Но то, что сегодня ситуация диаметрально отличается от того, что было до 9 августа, мне кажется, аксиома.





Фактически, это и сам Лукашенко признал, когда сказал, что как раньше уже не будет, будет лучше. Вот под этим «лучше», я думаю, он понимает силовое управление, усиление репрессий.





И эти репрессии продиктованы пониманием того, что общество осознает: власть сегодняшняя существует лишь благодаря силе, она получена не на выборах, не благодаря поддержке, а сугубо силовыми действиями.





Ситуация достаточно противоречивая. С одной стороны — консолидированный режим, с другой — враждебное ему большинство. И если что-то произойдет, возможно, в экономике страны, это может снова дестабилизировать ситуацию. В нынешнем состоянии режим не может быть стабильным.





Какая-то часть белорусов не обрадуется западным санкциям. Социологии в нашей стране нет, поэтому сложно сказать, сколько таких людей. Увидев, что Лукашенко по-прежнему удерживает власть, они могут перейти в его лагерь.





Но очень многие белорусы продемонстрировали, что готовы заплатить высокую цену за перемены. Тот же активист Витольд Ашурок, который написал из СИЗО: если мы не победим, я окажусь в тюрьме. (18 января Витольда Ашурка осудили на 5 лет по двум уголовным статьям — С.) .





Количество людей, которые понимают, что в случае поражения их жизнь станет куда тяжелее, достаточно велико.









Слабость Лукашенко прежде всего в том, что большинство белорусов не верит в его способность решить экономические вопросы. Независимо от того, продвигает ли Светлана Тихановская идею санкций. И переубедить общество в обратном не удастся какими-то пропагандистскими трюками.





Любые отговорки, любые ссылки на санкции, мировой экономический кризис, коронавирус, они будут отметаться. Не можешь? Так уйди! Дай попытаться другому. Это опасная для него ситуация. Тем более, как мне кажется, у него нет ответов сегодня, как из нее выйти.





Любое ухудшение ситуации в первую очередь будет бить по власти, по Лукашенко. Главное здесь — состояние экономики. И здесь все плохо и без санкций. Если бы Запад хотел обрушить экономику Беларуси, ему достаточно было бы отказаться от наших нефтепродуктов.





Сливы скандальных записей — это что-то новое. Раньше такого не было. И это говорило о монолитности властной пирамиды, ее закрытости от общества, с которым не считали нужным делиться подробностями. Все конфликты внутри системы разрешались кулуарно, обществу же сообщалось постфактум.





Так было раньше. Теперь же конфликты становятся публичными. Мы не знаем, кто и почему это делает. Возможно за сливами стоят разные люди или силы. Но это четкий сигнал о том, что внутри власти происходят процессы, и сейчас в таких конфликтах существенную роль начинает играть общественное мнение.





Чиновники и силовики, которые сливают информацию, которые ведут борьбу внутри системы, не обязательно за становление демократии, там могут быть и другие мотивы, но они начинают апеллировать к обществу, его мнению.





Это что-то новое, такого в Беларуси раньше не было. И это может говорить о том, что общественное мнение начинает обретать силу в нашей стране. И это позитивный сигнал", - пишет Почобут.