Тихановская пообещала провести новые выборы за 45 дней и попросила помощи ОБСЕ для этого
Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская 18 января провела онлайн-встречу с послами ЕС в ОБСЕ, во время которой обсуждалось проведение новых выборов в республике, говорится в сообщении в телеграм-канале Тихановской во вторник.
"Мы рассчитываем провести выборы за 45 дней, и нам нужна помощь в этом", - подчеркнула Тихановская.
По ее словам, БДИПЧ ОБСЕ – центральная организация, которая может помочь в организации новых свободных выборов по международным стандартам и под международным наблюдением.
Тихановская также предложила ОБСЕ взять на себя организацию инклюзивного диалога для решения кризиса в Беларуси.
"ОБСЕ может создать контактную площадку и начать с экспертного круглого стола с участием ЕС, демократических сил Беларуси и КС, а также представителей режима Лукашенко", - отметили в пресс-службе экс-кандидата.
Тихановская участвовала в президентских выборах в Беларуси после отказа ЦИК зарегистрировать инициативную группу ее мужа Сергея Тихановского, который впоследствии был задержан. Согласно официально объявленным результатам выборов, Тихановская набрала чуть более 10% голосов избирателей, заняв второе место. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года.
Ряд стран ЕС признает Тихановскую в качестве лидера оппозиционных сил Беларуси.
11:08 19/01/2021
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