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Жителя Новой Боровой, которому силовик угрожал пистолетом, осудили на 14 суток

Жителя Новой Боровой Виктора Мороза, который попытался вступиться за девушку, но в итоге сам оказался в милицейском бусе, осудили на 14 суток, сообщают правозащитники.

Виктор Мороз / svaboda.org​

Инцидент произошел во дворах квартала 5 января и запомнился тем, что сотрудник милиции в гражданском ударил мужчину ногой в живот и угрожал  пистолетом, передает "Еврорадио".

Один из свидетелей, сотрудник органов, рассказал в суде, что его коллега достал табельное оружие, чтобы "обезопасить девушку и себя".

"В связи с тем, что сотрудником была задержана девушка, и тем, что Мороз был настроен агрессивно и не отошел, после того как коллега нанес ему удар в живот — он достал табельное оружие", — сказал свидетель.


Первоначально, Мороза пытались осудить по ст. 23.34 КОАП за участие в несанкционированном мероприятии, но на заседании суда 13 января до постановления дело так и не дошло — материалы отправили на доработку. В итоге 18 января Виктора судили уже по другой статье: за неподчинение сотруднику милиции (23.4).

Судья Максим Трусевич приговорил его к 14 суткам административного ареста.

Стоит добавить, что после задержания Виктор Мороз оказался в больнице с многочисленными травмами. Знакомые мужчины рассказывали "Нашей Ниве", что при поступлении в клинику у него были "проблемы с шеей, сильная рвота, сотрясение мозга". Медики в свою очередь диагностировали у него повреждение мягких тканей живота, удар затылочной части и позвоночника. Кроме того, в тюрьме у Мороза пропало обоняние.
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