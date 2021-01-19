Виктор Мороз / svaboda.org​





Инцидент произошел во дворах квартала 5 января и запомнился тем, что сотрудник милиции в гражданском ударил мужчину ногой в живот и угрожал пистолетом, передает "Еврорадио"





Один из свидетелей, сотрудник органов, рассказал в суде, что его коллега достал табельное оружие, чтобы "обезопасить девушку и себя".





"В связи с тем, что сотрудником была задержана девушка, и тем, что Мороз был настроен агрессивно и не отошел, после того как коллега нанес ему удар в живот — он достал табельное оружие", — сказал свидетель.









Первоначально, Мороза пытались осудить по ст. 23.34 КОАП за участие в несанкционированном мероприятии, но на заседании суда 13 января до постановления дело так и не дошло — материалы отправили на доработку. В итоге 18 января Виктора судили уже по другой статье: за неподчинение сотруднику милиции (23.4).





Судья Максим Трусевич приговорил его к 14 суткам административного ареста.