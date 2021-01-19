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Спецпредставитель ЕС призывает освободить Игоря Лосика, который месяц голодает

Спецпредставитель ЕС по правам человека Иман Гилмор призывает официальный Минск освободить политзаключённого Игоря Лосика, который уже 34 дня голодает за решёткой — протестует против своего содержания с июня 2020-го в заключении.

Игорь Лосик / svaboda.org​

Требует освободить и всех политзаключённых, которых в нашей стране насчитывается уже 187. Об этом спецпредставитель Евросоюза написал в Twitter, передает "Еврорадио".

В понедельник Гилмор по видеосвязи обсудил ситуацию с правами человека в Беларуси со Светланой Тихановской и её помощниками. Тихановская рассказала о консультанте "Радио Свобода", администраторе телеграм-канала "Беларусь головного мозга" Игоре Лосике, который давно голодает и "может умереть — медлить нельзя". Спецпредставитель ЕС интересовался, как Европейский союз в данный момент может помочь политзаключённым в Беларуси.
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