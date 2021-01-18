Анатолий Лебедько: «Нас невозможно наклонить до уровня Северной Кореи»

В Беларуси и России широко обсуждают скандал в связи с обнародованной накануне в СМИ аудиозаписью, где, предположительно, заместитель министра внутренних дел Республики Беларусь Николай Карпенков рассуждает о создании лагерей с колючей проволокой для изоляции «особо острокопытых», активных протестующих, говорит о необходимости их «калечить» и признает, что активист Александр Тарайковский погиб от резиновой пули, выпущенной ОМОНовцем.





Пленка предоставлена инициативой BYPOL, объединяющей оппозиционно настроенных бывших сотрудников белорусских силовых структур.





В пояснении BYPOL указывается, что запись сделана в октябре 2020 года при прощании Карпенкова, руководившего тогда главным управлением по борьбе с организованной преступностью и коррупцией, с подчиненными.





МИД республики выступил с заявлением, в котором назвал информацию фейком, но не привел никаких аргументов в пользу своих доводов и не стал ничего комментировать конкретно.





Представитель BYPOL в интервью телеканалу «Дождь» сказал, что Карпенков обсуждал задачи, поставленные Александром Лукашенко, который при этом лично обещал безопасность силовикам.





Эта история накладывается на ранее опубликованные в СМИ материалы, разоблачающие действия белорусских властей. В частности, публикацию бельгийским изданием EUobserver аудиозаписи разговора от 11 апреля 2012 года, в котором тогдашний председатель КГБ Беларуси Вадим Зайцев обсуждает планы спецслужб по устранению оппонентов власти по приказу Александра Лукашенко. В том числе это касалось тех людей, которые находились за границей.





Анатолием Лебедько. Об атмосфере, сложившейся в Беларуси, Русская служба «Голоса Америки» побеседовала с оппозиционным политиком, директором Центра европейских дел





Виктор Владимиров: Насколько, по-вашему, достоверна запись и насколько вообще содержание разговора отражает суть происходящего в республике и настроений во властных эшелонах?





Анатолий Лебедько: Я не эксперт по идентификации голосов и определению подлинности пленки. Но с учетом того, что кредитная история доверия к белорусским властям сильно подорвана, то вероятность того, что это не фейк и не спецоперация плохих представителей спецслужб, которые изо всех сил желают навредить Александру Лукашенко, весьма велика. Это хорошо укладывается в русло происходящих в стране событий и выглядит достаточно гармонично, если иметь ввиду политику властей. Это в их стиле и духе.





- Официальный Минск, естественно, иного мнения?





- Да, как раз накануне записывал передачу, посвящена заявлению Лукашенко, что его правление войдет в историю как эпоха стабильности, мира и справедливости. На самом деле, если посмотреть на 20 лет его правления, то это сплошные войны как внутри страны, так и во вне. И это вообще есть суть внешней и внутренней политики Лукашенко. Это естественное состояние той системы, которую он создал. У властей существует устойчивый спрос на разного рода врагов. Имея их, можно многое объяснить. Например, почему в стране не выполняются законы и нарушается конституция. Есть ли в такой ситуации спрос на спецлагеря? Конечно, есть. Другое дело, что господин Карпенков и ему подобные вообще не задумываются над масштабом проблем, которые они сами и создали. Ведь для того, чтобы силовики, согласно официальной формулировке, ходили по улицам белорусских городов с открытым лицом и гордо поднятой головой, им надо решить следующие задачи. Интернировать примерно миллион белорусов. Еще миллион поместить за колючей проволокой, причем не в лагере, о чем говорил Карпенков, а целом квартале лагерей под название «Гулаг», управляемом Александром Лукашенко. Плюс миллиона два сограждан поставить на особый учет. Вот тогда они выполнят задачу, на которую вроде как замахнулись. Думаю, однако, что нас невозможно наклонить до уровня Северной Кореи. Но в контексте того, что в стране творится, совсем не удивляет, что силовики говорят между собой о лагерях как о рутинном деле. В Беларуси сейчас наблюдается откровенная политическая шизофрения.





- Можно ли в такой обстановке говорить о каком-то диалоге между властью и обществом?





- Для этого Лукашенко можно вообще ничего не говорить. Достаточно просто взять и выпустить завтра из тюрем почти две сотни официально признанных политзаключенных и всех задержанных в последнее время. Затем вернуть в казармы все «эскадроны страха». Не привлекать к ответственности людей за то, что они вывешивают на своих балконах красно-бело-красные майки или лепят во дворе снеговиков с надписью «Живе Беларусь!». Тогда это будет понятный и ясный посыл, и дальше можно что-то осуждать. Без этого можно констатировать, что будет разрастаться партизанская борьба и усиливаться подполье в зимние холода, а к весне протест опять выльется на улицы белорусских городов.







