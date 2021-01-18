ОМОН в действии. Фото: Наталья Федосенко / ТАСС





Чаще всего, по данным правозащитников, уголовные дела возбуждались по статье о массовых беспорядках ("Весне" известно о минимум 182 фигурантах таких уголовных дел), а также по статье о действиях, грубо нарушающих общественный порядок. Так, только после акции в начале ноября, когда протестующие направились в урочище Куропаты, было возбуждено сразу 231 дело.





На 18 января правозащитникам собрали данные почти 730 человек, которые стали фигурантами уголовных дел в связи с событиям избирательной кампании и после неё. "182 человека из этого списка являются политическими заключённым", - проинформировали правозащитники, пишет interfax.by



