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Об этом он написал в своем телеграм-канале.





«Если Вы не хотите, чтобы нынешний режим совершал уголовные преступления, коими в соответствии со статьей 16 Уголовного Кодекса РБ признаются также организаторы и подстрекатели к совершению убийства мирных граждан; если вы не хотите, чтобы на ваших глазах начали реализовываться планы по созданию в нашей стране концентрационных лагерей, куда будут помещать "неблагонадежных" граждан нашей страны; если вы не хотите, чтобы в ваши квартиры стали приходить люди без опознавательных знаков и в масках, то давайте писать обращения», - предложил Цепкало.

Он призвал белорусов и диаспоры писать письма Генсекретарю ООН, президентам России, США, Франции, КНР и премьер-министру Британии.