Мертвые души: кто представляет интересы народа на ВНС?

Еще в нескольких городах с удивлением узнали о том, кто будет представлять интересы народа.





Белорусы продолжают узнавать о делегатах Всебелорусского народного собрания. Их выдвижение, вопреки заверению Лукашенко, происходит путем назначения.





«Работники «ГродноАзот» не выбирали делегатов на ВНС, — сообщили в телеграм-канале стачкома предприятия. — Ввиду того, что делегаты ВНС от нашего предприятия не избирались на местных собраниях и собраниях трудовых коллективов, а назначались районными и городскими советами депутатов, что противоречит Закону «О Республиканских собраниях», делегаты не представляют интересов азотовцев, и все решения, принятые на ВНС не будут носить легитимного характера».





В стачкоме сообщили, что предприятие на форуме будут представлять главный энергетик Алексей Иванов, инженер-проектировщик Андрей Цитко и начальник одного из подразделений Дмитрий Семчук.





Также в сети появился список представителей на ВНС от Солигорска. Большинство из них представители вертикали действующей власти.









Фото телеграм-канала стачкома «Беларуськалия»





Среди них заместители председателя и начальники отделов райисполкома, председатели профсоюзных первичек, главврач местной больницы, депутаты парламента и областного Совета, а также пару директоров предприятий, среди которых и директор ОАО «Купалинка».



