Санкции в отношении Беларуси еще будут?

Так, стало известно о том, что основной темой для разговора являются санкции, которые Евросоюз намерен ввести в отношении Республики Беларусь и отдельных лиц, пишет belnovosti.by









Об этом встрече сообщается на официальном сайте Министерства иностранных дел страны. На встрече обсуждены состояние и перспективы сотрудничества между Беларусью и Европейским союзом.





По словам Алейника, характер введенных в отношении Беларуси ЕС санкций является неконструктивным. В данном случае речь идет об ограничительных мерах, которые коснулись Республики Беларусь, ее физических и юридических лиц.





Во время встреча также была подчеркнута заинтересованность в развитии взаимодействия с ЕС на принципах взаимного уважения и добрососедства, как это было раньше до развития событий, которые наблюдаются сейчас в Беларуси.





Напомним, Евросоюз ввел санкции в отношении республики из-за массовых акций протеста, которые подавляются сотрудниками правоохранительных органов.





Фото: МИД



